Luuk de Jong se convirtió en el nuevo protagonista del mercado de fichajes del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Luego de que se frustrara la opción de contratar a Edinson Cavani, Toluca comenzó a explorar otras alternativas para reforzar el sector ofensivo de cara al inicio de la próxima temporada y, en consecuencia, centró la atención en el delantero neerlandés.

El atacante, de 31 años, se encuentra cedido en Barcelona hasta este 30 de junio y su futuro es incierto. Esto se debe a que el club de Cataluña no tendría entre sus planes adquirirlo de modo definitivo, a pesar de que se transformó en una pieza de recambio utilizada por Xavi Hernández, y deberá a regresar a Sevilla, propietario de su ficha y que tampoco lo tendría en consideración.

En este escenario, el ex De Graafschap, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle y PSV Eindhoven, que también integra las filas de la Selección de Países Bajos, es una opción factible para arriba y fortalecer el ataque del conjunto comandado por Ignacio Ambriz.

Sin embargo, no es la primera vez que el jugador ingresa en la agenda de un equipo mexicano. En 2018, fue pretendido por el América, pero la negociación no llegó a buen puerto por decisión del futbolista. A continuación, conoce por qué De Jong rechazó a las Águilas en el pasado.

¿Por qué Luuk de Jong rechazó al América?

En enero de 2018, De Jong era una de las principales figuras de PSV Eindhoven y había sido apuntado por el América como uno de sus máximos objetivos del mercado para el comienzo del Torneo Apertura de aquel año.

Los Granjeros estaban dispuestos a desprenderse del futbolista, ya que habían incorporado como posible reemplazo al argentino Maximiliano Romero, y dio lugar para que iniciaran las conversaciones entre el agente del neerlandés y los directivos mexicanos.

En primera instancia, el nacido en la ciudad suiza de Aigle consideró la propuesta, pero luego brindó una respuesta negativa. ¿El motivo? Pretendía continuar seis meses más en Europa, donde finalmente permaneció por más tiempo y ocasionó que un año y medio después sea contratado por Sevilla a cambio de 12.500.000 euros.

"Su costo no era tan alto, el sueldo tampoco era nada alto. No estaba ni cerca de ser un sueldo que tienen las figuras y decíamos `vamos a traerlo'. No quería venir porque no conocía y quería seis meses más en Europa y no podíamos darle eso. Teníamos que decidirnos. Por eso no llegó al América", reveló Miguel "Piojo" Herrera, por entonces entrenador de los Cremas, durante una entrevista con ESPN en 2020.