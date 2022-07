Rodrigo Aguirre será baja para el juego de Rayados de Monterrey ante Puebla. Conoce el motivo por el cual el uruguayo no estará presente en el juego por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

¿Por qué no juega Rodrigo Aguirre hoy en Monterrey vs. Puebla?

Monterrey se convirtió en uno de los principales protagonistas del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por lo tanto, la Pandilla intentará afianzarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones cuando reciba HOY, martes 26 de julio, a Puebla en el inicio de la Jornada 5.

En este escenario, el entrenador Víctor Manuel Vucetich pondrá en el terreno de juego a la alineación titular para ir en busca de una nueva victoria. Sin embargo, el experimentado estratega no tendrá a disposición a uno de los fichajes y figuras del equipo: Rodrigo Aguirre.

El uruguayo se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla desde su incorporación en el reciente mercado de fichajes. No obstante, es baja para el próximo compromiso de los Rayados en la Primera División de México. A continuación, conoce cuál es el motivo por el que no juega Aguirre en Monterrey vs. Puebla.

La razón por la que no juega Rodrigo Aguirre es que sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El atacante fue víctima del inconveniente físico el pasado 17 de julio, cuando Monterrey venció 1-0 a Atlético San Luis. En aquella ocasión, el jugador debió ser reemplazado por Rodolfo Pizarro a los 26 minutos.

El delantero, con pasado en Liverpool de Uruguay, Udinese, Empoli, Perugia, Lugano, Nacional, Botafogo, Liga de Quito y Necaxa, ya se había ausentado del cotejo de la Jornada 4 frente a Querétaro, donde su equipo se impuso 3-0 y se convirtió en uno de los líderes del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juegan Monterrey vs. Puebla?

El juego Rayados de Monterrey vs. Puebla se llevará a cabo HOY, martes 26 de julio, por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El duelo se desarrollará a partir de las 19:00 horas CDMX, en el Estadio BBVA.