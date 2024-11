Monterrey iniciará muy pronto su camino en la Liguilla del Apertura 2024, donde deberá ratificar por qué cuenta con la plantilla más valiosa del futbol mexicano: los ‘Rayados’ llegaron con altibajos a los cuartos de final, y no hay mejor oportunidad que una serie eliminatoria para dar el golpe sobre la mesa.

En esta nueva instancia decisiva, el equipo de Martín Demichelis se topará con Pumas UNAM, un rival que ha ido de menos a más en el segundo semestre y llega con un buen envión, que lo presenta como un oponente más que respetable en busca de un lugar en semifinales de la Liga MX.

En la antesala del comienzo de la serie, quien platicó públicamente fue Sergio Canales, una de las estrellas de Rayados y uno de los responsables de haber logrado la clasificación a la fase final. Y antes que todo, respondió a los rumores que lo ponían en la puerta de salida del club para 2025 por ‘situaciones incómodas’.

En ese sentido, el ‘cerebro’ de Monterrey descartó cualquier posibilidad de marcharse a fin de año y explicó los motivos por los que seguirá. “Estoy muy feliz en Rayados, plantearte otra cosa que no sea estar aquí no pasa por mi cabeza, y eso lo importante; me siento un afortunado de pertenecer al club, se lo digo a todo el mundo, y obviamente quiero seguir experimentando cosas y mejorando aquí“ , sentenció el experimentado mediocampista, a pocos días del compromiso de ida ante Pumas por los cuartos de final del Apertura.

En conversación con la señal de ‘Canal 6 Deportes’, Sergio Canales aseguró que venir a Rayados fue un paso adelante en su carrera, lejos de lo que muchos piensan o sostienen por la diferencia entre México y Europa. “La verdad que ha superado mis expectativas, me he encontrado gente maravillosa, tanto mi familia como yo muy agradecidos por todo el trato que hemos tenido y estamos teniendo, viviendo una experiencia única; estoy agradecido con el futbol porque me ha dado la oportunidad de venir a este país maravilloso, de conocer otro tipo de futbol, muy diferente, que me ha hecho crecer como futbolista y como persona; al final lo que busco es seguir creciendo, seguir mejorando cada día, y el venir aquí ha sido, aunque para muchos cueste creerlo, un paso adelante para personalmente sentirme un mejor jugador”, se explayó el volante que ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del argentino Martín Demichelis.

Por otra parte, Canales confesó que aún tienen una cuenta pendiente con los fanáticos albiazules, por los altibajos que ha tenido el equipo en la fase regular. “La afición siempre está ahí, son los que animan, los que van al campo a vernos jugar, están siempre ahí; es una sensación muy bonita tener siempre el campo lleno con ese ambiente, nos genera una ilusión muy grande y unas ganas, esa unión con ellos es súper importante”, afirmó el ex Betis, ya ansioso por la serie de Liguilla que se aproxima, donde volverá a competir en una llave de eliminación directa después de mucho tiempo.