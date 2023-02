El Cruz Azul vs Tigres será uno de los encuentros más interesantes de la jornada que se disputará el sábado 4 de febrero.

Pronóstico de Cruz Azul vs. Tigres UANL: el probable resultado de la J5 del Clausura 2023

El sábado 4 de febrero a las 19:05 horas del centro de México se enfrentarán Cruz Azul y Tigres en un duelo que marcará bastante el Clausura 2023. Mientras que los 'Felinos' tienen la intención de seguir prendidos a la punta del campeonato, 'La Máquina' se encuentra en una crisis y necesitan comenzar a sumar puntos.

Últimos antecedentes entre Cruz Azul vs. Tigres UANL

Teniendo en cuenta los últimos 5 antecedentes entre ambos, hay una clara tendencia a ser un encuentro muy peleado por ambos lados. Sin embargo, el Cruz Azul ha logrado mantener una dominancia con 2 partidos ganados, 2 empatados y solamente 1 perdido. Por lo tanto, Tigres tendrá que trabajar para llevarse puntos del Estadio Azteca.

Resultados Torneo Tigres 2-3 Cruz Azul Apertura 2022 Tigres 0-1 Cruz Azul Clausura 2022 Cruz Azul 0-1 Tigres Clausura 2022 Tigres 2-2 Cruz Azul Clausura 2022 Cruz Azul 1-1 Tigres Apertura 2021

¿Cómo llegan al partido Cruz Azul y Tigres?

Los dirigidos por Raúl Gutiérrez aún no han logrado ganar en el campeonato y el rendimiento que mostraron en las primeras fechas no fue demasiado bueno, sobre todo en los aspectos defensivos. En cambio, los conducidos por Diego Cocca aún no han conocido la derrota y mostraron una fortaleza bastante importante.

Posibles alineaciones en Cruz Azul vs. Tigres UANL

Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Ramiro Funes Mori, Rafael Guerrero; Julio Domínguez, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Ignacio Rivero; Uriel Antuna, Michael Estrada, Carlos Rotondi.

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor Lichnovsky, Jesús Angulo, Juan Vigón; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán; Luis Quiñones, André-Pierre Gignac, Javier Aquino.

Pronóstico final de Cruz Azul vs. Tigres UANL

Teniendo en consideración las dinámicas de ambos conjuntos, el pronóstico va a favor de un Tigres que ha encontrado un estilo de juego definido de la mano de Diego Cocca. Además, los 'Felinos' lograron la habilitación de Nicolás Ibáñez y podrá sumar minutos en el partido. De todas formas, los dos equipos necesitan sumar puntos, por lo que será un duelo muy reñido.