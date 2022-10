Puebla vs. Chivas: Alexis Vega y el ataque de Chivas inquietan a Nicolás Larcamón

El último de los cuatro lugares disponibles para los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX que se definirán en el Repechaje lo disputarán las Chivas del Guadalajara de Ricardo Cadena y La Franja del Puebla de Nicolás Larcamón en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

En el transcurso de la semana previa a esta etapa de reclasificación, los jugadores de ambos equipos se han lanzado mensajes cruzados: Sergio la Morsa Flores de las Chivas advirtió que habrá una sorpresa para el Puebla y Jordi Cortizo mandó un llamado de atención a las filas del Rebaño.

Desde el interior del Rebaño, el director técnico Ricardo Cadena comentó que en esta Repesca ante el Puebla las Chivas del Guadalajara se juegan algo muy importante. Por su lado, el argentino Nicolás Larcamón habló de del riesgo de enfrentar a un equipo con un destacado potencial ofensivo.

"Enfrentamos a un rival que tiene mucha jerarquía en sus líneas ofensivas, que tiene jugadores desequilibrantes con diversas características. Estás hablando con muchas variantes ofensivas y el gran desafío es hacer un partido consistente para neutralizar eso, aunque también nosotros tenemos para desequilibrar a cualquier rival", explicó el entrenador de la Franja Nicolás Larcamón.

Alexis Vega, decisivo para Chivas en el Apertura 2022

Así como en Chivas Roberto el Piojo Alvarado subrayó la importancia de Alexis Vega, Nicolás Larcamón también reconoció la calidad del 10 del Rebaño: "Indudablemente, Alexis Vega es uno de los jugadores más decisivos del torneo, y si está o no existe una diferencia; está claro que Chivas podría alienar a otro jugador con muy buenos recursos, pero Vega está en el podio de los más decisivos del torneo. Si no llegara a jugar o no estuviera en sus mejores condiciones, sería un hándicap favorable".