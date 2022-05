Si hay un detractor de los Pumas de la UNAM ese es el periodista de ESPN, Álvaro Morales, quien ante cada oportunidad vuelca sus opiniones en contra de los Universitarios. Fuertes calificativos para rebajar a la institución y comentarios sobre aparentes ayudas arbitrales son parte de su repertorio durante los partidos.

Sin ir más lejos, después de la final de ida de la Concacaf Champions League, se hizo viral un video del 'Brujo' celebrando de manera alocada la remontada de Seattle Sounders en Ciudad Universitaria, y pegándole al equipo del Pedregal. Y este domingo reaparecieron los Tweets durante el triunfo contra el Pachuca que calificó al Felino al Repechaje.

En la conferencia de prensa posterior a la Jornada 17 de la Liga MX, el entrenador Andrés Lillini fue consultado por los agravios recibidos y no se guardó nada. Si bien aseguró que estos comentarios solo pueden ser tomados para obtener más fuerza, disparó fuerte hacia Álvaro Morales al calificar sus acciones de 'payasadas'.

“Nunca me dedico a contestarle a la gente de mala fe, incentivando la la violencia en Twitter y esas cosas, no le doy crédito ni identidad a cualquiera que quiera difamar esto, viven de eso, uno es respetuoso. A mi me enseñaron que la educación tiene que ver con el futbol, entonces hay que ser educados ante todo. Esa gente que quiere que nos vayan mal, porque de eso viven, de lo mediático y más payasadas, no me sirve de nada. Aparte no tengo redes sociales, me entero de lo que me cuentan, y es más, lo tomamos a veces como fuerza para contrarrestar momentos difíciles”, declaró.

El último video de Álvaro Morales contra Pumas

Tras el 2-2 obtenido agónicamente por Seattle ante Pumas, Álvaro Morales aprovechó para grabar un video a pura locura: "dónde están esos mininos que iban a ganar", comenzó antes de calificar a UNAM como "una asquerosa mentira histórica de nuestro futbol".