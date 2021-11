El domingo trajo nuevos y apasionantes juegos de Reclasificación del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX; en este caso, con el duelo que enfrentó a Toluca con Pumas UNAM en la cancha del Estadio Nemesio Díez. En un verdadero partizado, los Universitarios vencieron 2 a 1 y se metieron a los cuartos de final de la Liguilla, donde ya tienen rival confirmado.

Los comandados por Hernán Cristante contaban con el privilegio de la localía por ser mejores preclasificados que su rival (7°), aunque en la última parte de la temporada habían tenido una merma en su nivel. Los conducidos por Andrés Lillini, por el contrario, se habían metido al Repechaje sobre el final pero después de una levantada en la parte final del certamen.

La primera mitad contó con diversas situaciones de peligro, con un Universidad que dominó y complicó a su rival con Diogo de Oliveira y Juan Dinenno, que no tuvieron la puntería necesaria en el PT. A los 15 minutos llegó el gol de los Felinos y fue una verdadera obra de arte: Leonel López le robó el balón a Rubens Sambueza en el medio campo y sacó un derechazo aéreo hacia la portería de Luis García, que voló pero no pudo hacer nada para el 1-0 (con ley del ex incluida).

El complemento continuó con la misma tónica y los del Pedregal se propusieron seguir mandando para estirar la ventaja. Esto lo lograrían a los pocos minutos: desborde de Alan Mozo y remate de Diogo que se estrelló en el travesaño, para que en el rebote la capture Juan Dinenno y con una espectacular volea señale el 2-0.

A los 59 minutos, Alan Mozo perdió un balón en la salida, y luego de un servicio desde la izquierda extendió el brazo y cometió penal. Haret Ortega se hizo cargo de la ejecución y definió de manera exquisita por bajo hacia el poste izquierdo. Pumas continuó fallando situaciones y le puso total suspenso a la serie, porque los Diablos tuvieron lo suyo como una volea al poste de Dedos López.

Con este resultado, Pumas UNAM se clasificó a los cuartos de final donde ya tiene rival: lo espera nada más ni nada menos que el Club América, primer preclasificado. La ida se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que el desquite será en la cancha del Estadio Azteca.