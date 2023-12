A falta del comunicado que haga oficial la partida de Juan Ignacio Dinenno de Pumas UNAM a Cruzeiro de Brasil, el propio futbolista ya se pronunció. ¿Cómo? Con una emotiva carta de despedida que le llegó al corazón a todos los aficionados.

El delantero argentino arribó a los Universitarios en el año 2020 y, desde entonces, fue ganándose el cariño de todo Pumas. Desde la institución hasta a los propios hinchas.

Por esta situación, Dinenno no dejó pasar la oportunidad para despedirse del equipo que se ganó su amor. En sus redes sociales, más precisamente en una historia de Instagram, emocionó a muchos.

De esta manera, te contamos, a continuación, cuáles fueron las palabras que utilizó Juan Ignacio en su emotiva carta y todos los detalles que se deben conocer al respecto.

La emotiva carta de despedida de Dinenno de Pumas

El comunicado de Dinneno comenzó así: “Mientras escribo esto ya he logrado jugar más de 100 partidos y marcar más de 50 goles, estoy cerca de entrar a los 10 máximos goleadores de la institución. No sé si lo lograré, no sé cuántos partidos más jugaré, lo que sí sé es que mi amor por este club va a seguir hasta el final, pase lo que pase con mi carrera profesional“.

“Es complicado poner en palabras lo mucho que he crecido en este tiempo. No sólo como jugador, sino también como persona, y sé que el vehículo que me permitió hacerlo fue Pumas y es lo que valoro“, continuó.

Finalmente, cerró: “Si tuviera que decirle algo a cualquier persona que llegue a este club, les diría que se dejen encantar, pero no rechacen el sentido de pertenencia que uno siente solo al momento de pisar el club, por miedo a que duela la despedida. El futbol es dinámica y todo pasa. No tengo dudas de que la despedida va a doler, pero va a valer la pena porque mientras estuve en el club disfruté sentirme parte de él“.

Los números de Dinenno en los Felinos

Desde que llegó a Pumas en 2020, Dinenno disputó un total de 147 partidos con el primer equipo. En ellos, convirtió 60 goles y entregó, además, 10 asistencias. Fue amonestado 25 veces y expulsado en tres.