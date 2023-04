La situación protagonizada entre Fernando Ortíz y Nicolás Larcamón no fue la única polémica de la Jornada 13 del Clausura 2023. La victoria 3-2 de Toluca sobre Tigres también dejó tela para cortar, sobre todo por lo que sucedió en el precalentamiento, con la discusión de Nahuel Guzmán y la botarga local.

Las imágenes viralizadas son claras. El portero argentino detuvo su entrenamiento en una de las áreas del Estadio Nemesio Diez para acercarse a empujar, levemente, a la mascota de los Diablos Rojos y a cruzar algunas palabras. ¿Qué pasó realmente? El sudamericano lo explicó tiempo después del partido...

En el podcast de Igor Lichnovsky, el Patón Guzmán reveló cómo inició el problema: "Lograron generar un personaje negativo, solo muestran las cosas malas que hago yo. La botarga de Toluca, cuando salí a la cancha, se encargó de hacerle gesto a su propia tribuna para que cante cosas que no estaban buenas".

"Entonces me acerqué y le dije 'gestos no hagas'. ¿Qué pasó? Vino una chica, lo sacó y no apareció más", agregó el guardameta sudamericano, cerrando la situación y evitando, aún más, la polémica con los aficionados de Toluca. Parece ser un tema terminado entre el arquero y los fanáticos mexiquenses...