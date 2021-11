Se viene la Fase Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. La recta final del campeonato comenzará este sábado 20 de noviembre y ya están confirmados los cruces. Conoce los participantes de la Reclasificación, las fechas y los horarios de los partidos.

Santos Laguna, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Chivas de Guadalajara, Pumas UNAM y Atlético San Luis son los ocho equipos que disputarán las Eliminatorias para meterse a los cuartos de final de la Liguilla.

Reclasificación del Torneo Grita México A21: fechas y horarios de la Fase Final

-Santos Laguna vs. Atlético San Luis - Sábado 20 de noviembre a las 19:00 en el Estadio TSM

-Puebla vs. Chivas de Guadalajara - Sábado 20 de noviembre a las 21:00 en el Estadio Cuauhtémoc

-Toluca vs. Pumas UNAM - Domingo 21 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Nemesio Diez

-Cruz Azul vs. Monterrey - Domingo 21 de noviembre a las 19:15 en el Estadio Azteca