Ricardo La Volpe defendió a la Liga MX de las críticas y resaltó el principal defecto del futbol mexicano

La Liga MX es una de las más importantes del continente, y cuenta con una historia única. Sin embargo, lo cierto es que desde otros países muchas veces se critica el futbol mexicano por diversas razones. Y en ese sentido, Ricardo La Volpe se encargó de señalar algunos defectos, aunque también defender a México de las críticas.

ver también Otro cachetazo de realidad: el dato que revela que la MLS está mejor que la Liga MX en la Leagues Cup 2024

El entrenador argentino es palabra autorizada si de futbol mexicano se trata. Su vasta experiencia en el país dirigiendo diversos clubes, e incluso al Tri, hacen que sus opiniones deban ser escuchadas y, por supuesto, respetadas. Y precisamente, La Volpe habló en exclusiva con BOLAVIP sobre la Liga MX.

Ricardo La Volpe y el presente del futbol mexicano: virtud y defecto

“Lo que pasa es que en México habrá entre 8 y 10 equipos con muy buen nivel de jugadores a través de los extranjeros. Se ve claro los equipos que tienen la obligación de ganar un campeonato como América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Monterrey, Tigres, Pumas, Pachuca…”, señaló Ricardo inicialmente.

Sin embargo, La Volpe dejó en claro que la ausencia de descenso le reduce competitividad a la Liga MX. “Como no hay descenso, hay otros equipos que juegan sin presión, lo cual no está bien, porque no tienen la obligación de ser campeón. Son los casos de Necaxa, Juárez, Mazatlán, Puebla, Santos o Atlas. Todos esos equipos tienen menos chances porque no tienen la calidad de jugadores”, comentó al respecto.

ver también Ni América, ni Chivas: Mhoni Vidente predijo el campeón del Apertura 2024 de la Liga MX

¿Los clubes de la Liga MX deben volver a jugar la Copa Libertadores?

Ante esta pregunta, el entrenador dejó en claro su postura: sería beneficioso un regreso para México. “Por supuesto que es importante para el futbol mexicano, porque hay roce internacional con otra presión. Esa participación daba al crecimiento del jugador mexicano y de sus equipos”, afirmó.

Acto seguido, añadió: “Ir y salir a jugar en campos ajenos le daba a México un roce internacional muy importante y un crecimiento futbolístico. Lamentablemente se perdió eso, y creo que la Federación Mexicana tendría que poder volver a estar en la Copa Libertadores”.

Publicidad

Publicidad

Ricardo La Volpe tiene palabra autorizada en la Liga MX (IMAGO)

¿Es la Liga MX “fácil”? La postura de Ricardo la Volpe

Ante esta pregunta, La Volpe fue contundente: “La liga mexicana no es fácil, quienes lo dicen están equivocados. Es como toda liga del mundo. En Argentina hay un fanatismo que excede los resultados, y en México eso no existe. En México lo que veo es como Alemania o Inglaterra, que están sentados (los aficionados) para ver un partido”.

“Fácil no hay nada, ninguna liga es fácil. Esas son opiniones de gente que no tiene idea lo que es el futbol. Fácil no hay nada”, continuó. Sin embargo, también aclaró: “Diferente puede ser, porque en Argentina un equipo pierde un partido y tiene que esperar 3 horas para salir del vestidor. Eso en México no sucede, podes perder un partido y cuando salís te sacas fotos y firmas autógrafos. Esa es la gran diferencia”.

Publicidad