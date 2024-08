Luego de una larga tanda de penales que terminó 9-8 en favor de Colorado Rapids, América quedó eliminado de la edición 2024 de la Leagues Cup. Siendo el favorito para avanzar, la derrota supone un duro golpe a las aspiraciones del cuadro mexicano.

Rápidamente los aficionados se expresaron en las redes sociales, sobre todo en ‘X’, ex Twitter. Algunos apuntaron a los cambios del entrenador André Jardine: “Para mí es de Jardine, y el que salió exhibido fue Malagon. (Mala suerte) Sacar a tus cobradores de penales a 5 minutos del final es ganas de querer regresarse a México”.

Otros hicieron un duro análisis de la caída: “Vergüenza de resultado. El partido debió resolverse desde el primer tiempo. El resultado es consecuencia de fallas inauditas durante los 90 min, cambios a destiempo y la pésima ejecución de Lichnovsky”.

Así anunciaba América el final de su camino en la Leagues Cup. [Foto Redes Sociales]

Algunos usuarios deslizaron que el equipo se confió de que podía pasar sin problemas: “Se tuvo para golear, caímos en exceso de confianza al final”, “Si se dan cuenta contra qué equipo nos quedamos afuera no? Son un equipo agrandado, no sirve de nada un equipo agrandado que no liquida”.

Sin embargo, el enojo fue lo que predominó: “Gran fracaso del mas ganador del país, Jardine es responsable con sus absurdos cambios, así no se puede aspirar a llegar lejos”, “Falta de contundencia, falta de creatividad, falta de ideas y cambios tardíos nos llevaron a penales”.

¿Cuándo vuelve a jugar América por la Liga MX?

Tras la dolorosa eliminación, América deberá cambiar rápido el chip ya que el próximo domingo 25 de agosto deberá jugar por la Jornada 5 del Apertura 2024 de local ante Puebla. El cuadro azulcrema deberá triunfar ya que está a 6 unidades del líder Rayados y su objetivo es lograr el tricampeonato.