El Torneo Apertura 2022 de la Liga MX comienza a ingresar en etapas definitorias y se aproxima hacia el comienzo del repechaje. En este escenario, los equipos pretenden consolidar el funcionamiento colectivo y obtener los resultados necesarios para continuar en carrera hacia el título, que quedó en manos de Atlas en las últimas dos ediciones.

La Liguilla presentará los últimos obstáculos que deberán superar aquellos con el deseo de coronarse campeones de la actual temporada de la Primera División de México. Sin embargo, la Reclasificación será un desafío igual de complejo, que pondrá a prueba a todos los elencos que no consigan la clasificación directa hacia los cuartos de final de la competición.

¿Cuándo se juega el repechaje del Apertura 2022 de la Liga MX?

Según indica el calendario oficial de la Liga MX 2022, los juegos correspondientes a la Reclasificación se llevarán a cabo el próximo sábado 8 y domingo 9 de octubre. Aún no fueron confirmados los horarios de los encuentros. Solo cuatro días después de la culminación de esta fase, comenzarán los cuartos de final de la Liguilla.

¿Qué equipos juegan el repechaje del Apertura 2022 de la Liga MX?

La primera ronda de la fase final la disputarán los equipos que culminen entre el 5° y 12° puesto de la tabla general. Los que concluyan en las primeras cuatro posiciones accederán de manera directa a los cuartos de final, mientras que los que terminen por debajo del 12° escalón serán eliminados de modo automático.

¿Cómo es el formato del repechaje del Apertura 2022 de la Liga MX?

Los cruces se determinarán teniendo en cuenta la posición en la tabla general. Por lo tanto, los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 5° vs. 12°; 6° vs. 11°; 7° vs. 10° y 8° vs. 9°. Cabe destacar que todas las eliminatorias serán a partido único, en el estadio del club mejor ubicado durante la fase regular.

Tabla general de posiciones EN VIVO del Apertura 2022 de la Liga MX