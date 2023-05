El Deportivo Toluca no ha alcanzado los objetivos de pelear la Liga MX y volver a levantar el título, algo que no consigue desde el 2010. Los Diablos Rojos quedaron eliminados en los cuartos de final del Torneo Clausura 2023 a manos de Tigres UANL. Pues a pesar de la victoria, no les alcanzó para revertir el resultado global negativo que traían desde la ida.

Uno de los primeros apuntados por los aficionados tras el fracaso de los Escarlatas fue el entrenador, Ignacio Ambriz, quien acumula su tercer campeonato sin alcanzar los objetivos con la institución. Al estratega se le ha reprochado la actuación del equipo en la ida, así como los cambios realizados en la revancha y los tiempos en los que los hizo.

Quien brindó declaraciones después de la caída fue Maximiliano Araujo, titular indiscutido en la alineación de los Choriceros. Consultado por las cuestiones de vestidor y la percepción que la plantilla tiene del director técnico, el uruguayo declaró que lo apoyan y aceptó la visión de Nacho para las modificaciones.

"Si, sin dudas sabemos lo que le da Nacho a este club, a nosotros y a mí en lo particular. Creo que hoy fueron temprano los cambios, creo que es lo que él ve, para nosotros está bien y siempre vamos a apoyarlo", expresó el atacante ante los micrófonos.

Respecto del arbitraje y el rival, Araujo no presentó quejas y aceptó que los Universitarios sean los semifinalistas: "Creo que fue un buen arbitraje, creo que fue muy bien para los dos lados y ya está, pasó Tigres, le deseo lo mejor a ellos".