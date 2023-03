Ricardo Tuca Ferretti siempre ha apostado por el futbol mexicano, aunque no le han faltado las propuestas en el exterior. Multicampeón con Tigres, tuvo luego un paso poco feliz por Bravos de Juárez y recientemente se vinculó a Cruz Azul, con quien logró cantar victoria durante su estreno.

Pero más allá del gusto que le da ser entrenador en México, donde también fue campeón con Chivas de Guadalajara, Toluca y Pumas,es critico de la actualidad de su futbol: “Yo creo que está estancado y descendiendo más poco a poquito", expresó durante una entrevista concedida a ESPN.

"Las competencias que teníamos antes nos elevaban mucho el nivel. Cuando se empezó a ir a Copa América, Copa Libertadores, nos elevó mucho. No fuimos más, pero se sabía que México iba a ganar. Prefirieron cortar esta oportunidad, es complicado, porque es una confederación que no nos pertenece", destacó como causa principal de ese estancamiento.

Otro de los grandes problemas que detecta Ferretti está ligado a las fuerzas básicas y la formación de jugadores. "Lo veo estancado porque se trabaja muy mal abajo y naturalmente nos estamos llenando cada vez más de extranjeros. Dejamos de llegar a un nivel muy alto", reflexionó.

Y concluyó: “Debutar es muy sencillo, en Tigres hubiera debutado 100 jugadores, me cuelgo la medalla y no se trata de esto. No es el debut y la despedida. Ganando hasta por cuatro goles y ahí podía meter a un joven cinco minutos, no era así. Tuve jugadores de 20/11 (Regla) que casi llorando me decían ’Tuca, no me metas’”.