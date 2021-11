Luego de que Juárez sea goleado por Tigres UANL en la última fecha del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, se llevó a cabo una de las conferencias de prensa más polémicas de los últimos años. Ricardo Ferretti, en su retorno a El Volcán, registró unos dichos lamentables que no pasaron para nada desapercibidos. "¿Hay viejas, no? ¿verdad? Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? ¡Chin!, mana puros machos entonces", apuntó.

En cuestión de minutos el video de sus declaraciones se viralizó en las redes sociales y en los medios de comunicación y el Tuca fue muy tundido por su pésima actuación. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol analiza una posible sanción ya que sus comentarios atentaron directamente contra la violencia y falta de equidad de género. Después de algunas horas, Ferretti dio la cara y su explicación.

En diálogo con David Faitelson reveló: "Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial. ¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaban? Tú dices que yo dije cierto tipo de cosas, yo no tengo ningún problema homofóbico de ninguna parte, tú me conoces, siempre he sido una persona seria pero con la gente que tengo confianza soy bromista, a lo mejor los chistes que antes contaba ya no son válidos. No fue mi intención, no tengo ningún problema, si alguien se sintió le pido una disculpa".

"Yo no tengo Twitter, ni Instagram, ni redes sociales, no tengo nada, me manejo todavía con señales de humo, el problema es que no me actualizo en ciertas cosas. Si (los términos no fueron apropiados) voy a tener más cuidado para cuando vaya a una entrevista en Monterrey, naturalmente la gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por la institución que represento, de no hacer comentarios inadecuados", sentenció el Tuca.

Además, aseguró que no tendrá ningún tipo de problema en aceptar cualquier tipo de castigo o sanción que le caiga en los próximos días, ya sea por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol o el propio club. Se responsabilizará de sus declaraciones y lo tomará como un aprendizaje para no volver a cometer un error de este tipo en el futuro.