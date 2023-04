Después de la derrota frente a Mazatlán, la directiva de Tigres tomó la decisión de apartar a Chima Ruíz para la llegada de un nuevo entrenador, Robert Siboldi. La realidad es que el equipo no estaba mostrando un gran rendimiento y decidieron actuar antes de que se termine la temporada para los 'Felinos'. Sin embargo, el uruguayo no tendrá una tarea sencilla.

El nuevo director técnico tendrá poco tiempo para conseguir resultados inmediatos debido a que el jueves recibirán a Motagua por los cuartos de final de Concachampions. Y aunque tienen 1 gol de ventaja, los hondureños han mostrado ser un rival complicado. Asimismo, quedan 3 jornadas de la fase regular del Clausura 2023 y todavía tienen posibilidades de colarse en la liguilla.

Robert Siboldi sobre el complicado momento de Tigres

En su presentación, Robert Siboldi realizó un análisis del momento del equipo:"Básicamente todos los equipos atraviesan por momentos de altibajos, hoy nos toca estar en este bache. En mi experiencia lo hice como jugador, pasando a esta etapa de volver a las bases, con mucha humildad cuando se están en las buenas. Hay que trabajar y entrenar, no tenemos el tiempo y hay que apegar a las capacidades".

Además, el uruguayo agregó:"Estoy seguro de mi experiencia en estos momentos difíciles, que créeme no fue tan difícil de cuando me tocó pelear el descenso, eso si fue difícil y no nos alcanzó. Después ahora como entrenador, apegarnos al bagaje de ese aprendizaje para los muchachos y darles experiencia".

Lo cierto es que Tigres cuenta con un plantel de mucha jerarquía, pero que todavía no ha logrado mostrar todo su potencial en la temporada. Entonces, hay mucha esperanza de lo que pueda hacer Siboldi con el equipo. Es cierto que no tendrá demasiado tiempo de trabajo, pero él mismo confesó que está acostumbrado a esta clase de situaciones difíciles.