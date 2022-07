A pesar de que los Rayados del Monterrey debutaron con el pie izquierdo ante los Guerreros del Santos en el torneo Apertura 2022, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre mostró su capacidad de definición y dejó ver que su contratación puede ser una gran inversión para la escuadra regiomontana.

Para este torneo Apertura 2022, los Rayados del Monterrey han armado una ofensiva de miedo. A su goleador histórico Rogelio Funes Mori sumaron al ecuatoriano Joao Rojas, procedente del Emelec, al argentino Germán Berterame, del Atlético de San Luis, y a Rodrigo Aguirre quien llegó al futbol mexicano con el Necaxa.

Desde que recibió la oferta de los Rayados del Monterrey, Rodrigo Aguirre supo que su horizonte profesional se expandía respecto a si se hubiera quedado con los Rayos del Necaxa, pero para el delantero uruguayo se conveniera de convertirse en refuerzo de la Pandilla fueron muy útiles las conversaciones que tuvo con tres personajes.

En entrevista con TUDN, Rodrigo Aguirre, quien lució con un doblete en un amistoso ante América de Cali, reveló que conversó con dos compatriotas suyos que jugaron para Rayados del Monterrey: los mediocampistas Walter Gargano y Carlos el Pato Sánchez: "justamente fue con los dos que hablé, y sí, la verdad es que me hablaron sólo cosas buenas de lo que era la ciudad, de lo que era el club, lo que me esperaba".

La charla de Rodrigo Aguirre con Víctor Manuel Vucetich

El director técnico Víctor Manuel Vucetich fue fundamental para que Rodrigo Aguirre se sumara como refuerzo del Monterrey: "Sentir que el entrenador sabía lo que yo le podía dar, porque a veces llegas a un equipo y quizás el entrenador en el entrenamiento te empieza a conocer en el entrenamiento, pero yo sentí con el entrenador que él ya sabía donde a mí me gustaba jugar, donde me sentía más cómodo; entonces hablar de futbol con el entrenador fue lo que me hizo tomar la decisión, por que la ciudad y el club pueden ser muy lindos, pero uno siempre es feliz cuando uno dentro de la cancha es feliz completamente".