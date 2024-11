Si bien ya pasaron unos cuantos días de la pelea que tuvieron el pasado viernes 15 de noviembre Mike Tyson y Jake Paul, lo cierto es que la polémica que se generó fue tal que se sigue hablando del combate como si hubiera sido ayer. Lo que sucede, es que ahora quien salió a tomar la palabra fue el propio Paul y, tras una fuerte confesión, la Justicia puso el ojo sobre él para investigar sus dichos.

Uno de los tantos rumores que circulan en relación a la pelea que tuvo la leyenda ante este nuevo boxeador es que el combate estaba pautado de antemano para que no suceda nada fuera de lo estipulado. Esto contemplaba que no exista ningún intento de nocaut por parte de cualquiera de los dos y que los golpes sean medidos. Muchos fanáticos se mostraron cercanos a esta teoría y mostraron su rechazo hacia ambos pugilistas.

La pelea entre Jake Paul y Mike Tyson habría estado pactada y por eso la Justicia está investigando. (IMAGO)

La fuerte confesión de Jake Paul sobre su pelea vs. Mike Tyson

En las últimas horas, la polémica se encendió todavía más con los dichos del propio Paul: “Llegó un momento en el que pensé: ‘Bueno, él no me está respondiendo bien’. No sé si estaba cansado o herido o lo que sea , pero me di cuenta de que se le notaba un poco la edad y le tengo mucho respeto. Toda esa violencia, esa guerra entre nosotros… Se fue desvaneciendo a medida que pasaban los rounds”.

Lo que sucede en este caso es que va en contra de las reglas deportivas cambiar el curso de un combate cuando existe un posibilidad clara de darle una definición a la historia, como en este caso podía ser con la búsqueda de un golpe de nocaut. En ese contexto, se expresó el abogado Dan Lust, quien afirmó que la Justicia investigará las palabras de Jake para buscar una resolución.

