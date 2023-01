Sin que se terminara de concretar ninguna negociación con aquellos equipos europeos que habían demostrado interés por su producción con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar, Luis Chávez estuvo muy cerca de cambiar Pachuca por Rayados de Monterrey, que intentó ir a fondo por su fichaje.

En este caso fue el propio jugador quien se negó a un traspaso dentro de la misma Liga MX, por lo que todo indica que completará con los Tuzos el Clausura 2023 ante la falta de otros ofrecimientos concretos. El propio José Antonio Noriega, director deportivo de Rayados, dio detalles de las conversaciones que mantuvo con el futbolista.

"Mi responsabilidad es tomar ese tipo de decisiones sobre los fichajes. Tengo la última palabra. Los registros se cierran el primero de febrero, pero ya no estamos buscando ir por esa oportunidad", comenzó reconociendo el directivo en diálogo con La Última Palabra, de Fox Sports.

Noriega dio detalles sobre los motivos que expresó Luis Chávez para negarse a cambiar Tuzos por Rayados: "Pachuca me dio luz verde, entonces negocié con él. Fue muy sincero y me dijo 'siento que ir a Monterrey me puede limitar la puerta de ir a Europa'. Entonces es un tema cerrado".

Aunque no pudo concretar ese fichaje que cree habría encajado a la perfección en el equipo, Noriega se mostró convencido de que Víctor Manuel Vucetich cuenta otra vez con una plantilla para pelear por el título. "La intención es ser campeones; es un equipo que hace las cosas muy bien. Hay una plantilla vasta, diseñada", concluyó.