Dani Alves continúa bajo la investigación de la justicia española, que ha vuelto a negarle la libertad provisional tras las acusaciones de presunta agresión sexual contra una mujer en Barcelona. Mientras todo esto sucede, Joana Sanz ha tomado la decisión de alejarse lo más posible de todo lo relacionado con el lateral brasileño.

Sin embargo, la modelo todavía no ha logrado separarse de la cobertura del escándalo protagonizado por Dani Alves. Y es que la esposa del exfutbolista de Pumas denunció a través de sus redes sociales el acoso mediático que está sufriendo en su casa, donde la prensa se ha dado cita en busca de mayores detalles.

"Tengo toda la prensa alrededor de mi casa. Se ha filtrado mi dirección (...) Tengo la prensa todo el rato tocando al timbre y mis perros se ponen muy nerviosos. ¿Qué se piensan, que voy a abrir la puerta de mi casa, les voy a invitar a café y les voy a contar mi vida?", resaltó Sanz, quien hace poco visitó a Alves en la cárcel.

Por otro lado, la modelo aprovechó la oportunidad para comunicarse con sus seguidores para explicar las recientes publicaciones en sus redes sociales. Sanz sostiene que solo son fotografías con su familia, descartando de esta manera las versiones que han circulado al respecto en diversos medios españoles.

"Estoy agradecida de tener familia de sangre y familia que la vida me ha dado, como son mis amigos. Qué pereza me está dando estar en el foco mediático, a mí que nunca me ha gustado esto", expresó esposa de Alves, quien seguirá detenido debido a que las autoridades consideran que existe un peligro de fuga.