Pese a que Rayados de Monterrey no consiguió llegar a la Gran Final del futbol mexicano, en La Pandilla no bajan los brazos y por ello tienen un gran sueño por cumplir, así lo reveló el capitán de los regiomontanos Stefan Medina, quien habló de su siguiente compromiso, el Mundial de Clubes en 2022 en los Emiratos Árabes Unidos.

"Tenemos un bonito sueño con todas las ganas de tener experiencia y buscar el sueño que todos tenemos que es ser campeón del mundo. Sabemos lo difícil que puede ser, tenemos mucha calidad y deseos de ganar grandes cosas", así lo mencionó el capitán rayado en conferencia de prensa.

Para el jugador colombiano, Monterrey cuenta con un equipo muy fuerte que puede encarar sin problema dos torneos: "Tenemos jugadores extraordinarios, con experiencia, jóvenes con potencial y demasiada calidad, jugadores desequilibrantes, jugadores inteligentes, para mi si es suficiente".

Y acerca de que se puede enfrentar a una dura disyuntiva en febrero próximo, pues se juega el Mundial de Clubes al igual que las Eliminatorias al Mundial de Qatar, Medina reveló que está en total disposición de ir a donde más se necesite, por lo que deja esta difícil decisión a la directiva regia.

"Yo estoy a disposición de lo que hagan conmigo. Van a ser días apretados, a mí no me corresponde, estaré listo para lo que me toque o la decisión que vayan a tomar. Fue un año complicado. Soy autocrítico y la mayoría de los que vivimos esa experiencia entendemos que la recuperación debe de ser fundamental. Nos pasó factura por varios momentos del torneo, debemos estar preparados para cada competencia".