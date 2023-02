La actualidad es Rodolfo Pizarro está en el aire. El mexicano no fue considerado por Rayados para el Clausura 2023 de la Liga MX y no tuvo alternativa que regresar a Inter Miami para luchar por un lugar. Su carta aún pertenece al conjunto de los Estados Unidos y esta temporada correrá de atrás para ser titular.

El centrocampista no dejó una buena impresión en su retorno al país y ni siquiera logró entrar en la consideración de Gerardo Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sus rendimientos deportivos no están siendo de lo mejor y fuera del campo de juego acaba de aparecerle un problema personal...

En una entrevista con Juanfran, a través de YouTube, Omar Zerón reveló que hace 10 años era amigo de Rodolfo Pizarro pero una situación incómoda terminó arruinándolo todo. "Lo ignoré como futbolista y en su actuar personal", comentó el periodista, quien parece todavía tener cuentas pendientes con el volante.

"En una de esas, él le escribió en ese momento a una novia que tenía. Mi novia me platicó que pasó eso. Yo fui y le dije 'es mi novia'. Me enojé mucho, corté relación, hablé con él y acabé molesto. Esto fue en 2014", agregó quien ahora está ejerciendo como comentarista en las transmisiones de TNT Sports.

"Se me hace un jugador inflado porque fue vendido en 12 millones, luego en 18. Es un jugador que se esconde en los momentos importantes. Para mí, ha sido campeón por el esfuerzo colectivo. Nunca lo he visto que agarre la pelota. No es un tipo que aparece", agregó Omar Zerón, criticándolo futbolísticamente.