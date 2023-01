Ya con el torneo Clausura 2023 de la Liga MX en marcha, los Tigres mostraron su músculo económico con dos movimientos en su plantel: el fichaje del delantero argentino Nicolás Ibáñez, provenienente de los Tuzos del Pachuca, y la baja del volante extremo francés Florian Thauvin con la obligación de liquidarlo.

Para Nicolás Ibáñez quien no quería salir del Pachuca, ser campeón de liga con los Tigres, algo que el club no consigue desde el torneo Clausura 2019, es su principal objetivo: "Obviamente que la institución lo que te pide y la gente, no sé si los favoritos pero sí tenemos esa parte que hace cuatro años no sale campeón y ya necesita el título y ojalá podamos hacer bien las cosas para poder darle eso que tanto quiere la gente".

En entrevista para TUDN, Nicolás Ibáñez habló de lo que represente llegar de los Tuzos del Pachuca, campeones del torneo Apertura 2022, a los Tigres, el equipo más ganador de la Liga MX en la temporada anterior. Por el momento, el Toro no ha sido registrado de manera oficial para poder competir.

"No sé si un sueño (llegar a Tigres como refuerzo)", comentó Nicolás Ibáñez. "El sueño era poder salir campeón y tuve la posibilidad de hacerlo con Pachuca, esto es un premio al gran esfuerzo que vengo haciendo durante estos años", remató el delantero argentino que ya se va perfilando como opción para ser jugador de la selección mexicana.

Competidor o sucesor de André-Pierre Gignac

Nicolás Ibáñez se sumó a Tigres para compartir vestidor con el goleador histórico André-Pierre Gignac. ¿Competidor o sucesor del francés? "No, el sucesor no creo. Gignac hay uno y nada más, yo vengo a hacer mi trabajo, ojalá que lo puede llevar a acabo de la mejor manera y darle lo mejor para Tigres. Lo que es él para este club, para la liga, es un placer estar acá y poder competir con él y para él porque estamos juntos en el equipo".