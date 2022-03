El medallista olímpico de Tokio 2020, Sebastián Córdova, sigue dando de qué hablar después de que su adiós de las Águilas del América estuviera lleno de dimes y diretes, pues por momentos se señaló en diversos medios que la mala actitud del futbolista ante el planteamiento de Santiago Solari le habría dado su boleto de salida, mientras que otros aseguraban que era mala fe en contra del futbolista mexicano.

Ante esta situación surgió una oportunidad de salvación y hasta redención para el jugador, quien recibió una oferta para llegar a los Tigres UANL a lado de su ex técnico, Miguel Herrera, quien además de arroparlo decidió brindarle su confianza, la cual parecía intacta pero con el paso del Clausura 2022, parece que el "Piojo" ya no tiene predilección por Córdova como antes, pues hasta el momento el canterano americanista no ha visto tantos minutos como esperaba.

Sebastián tan sólo suma en lo que va de la presente campaña ocho enfrentamientos, de los cuales tan sólo ha ayudado con dos asistencias y registrando un total de 278 minutos, sin ninguna anotación por el momento, lo que lo tiene prácticamente siendo banca para el controversial entrenador, quien al parecer lo descartó para el Clásico Regio que tiene en puerta este fin de semana.

Esta teoría surgió después de que el propio Córdova revelara por medio de su cuenta de Instagram que se encontraba en las playas de Tulum, en el estado de Quintana Roo a media semana, lo que ha hecho pensar de que no está concentrado como el resto del equipo en su acérrimo rival los Rayados de Monterrey, pues en las fotografías que publicó se le nota más que relajado, e incluso en una poso sin playera teniendo como fondo el mar del caribe.

En dichas imágenes, el dorsal 17 de los felinos colocó su ubicación, así como la leyenda: "Tulum Vibes", acompañadas de emoticones de un horizonte y una ola en el mar. Esta situación generó diversos comentarios, entre ellos el cuestionamiento de Aníbal González Aca, preparador físico de Necaxa, ex equipo de Córdova, y quien se sorprendió por que el jugador estuviera tomando vacaciones en plena temporada.

Además de que diversos usuarios aseguraron que desde que llegó con Tigres, el ex futbolista del América se la ha pasado de vacaciones, pues no ha tenido la acción que se esperaba y que se presume, Solari no le dio por falta de confianza en él, pero los hechos podrían darle la razón al argentino, pues no es fecha FIFA para estar descansando además de que los felinos enfrentan el duelo más complicado de la temporada.