El mercado de fichajes de invierno rumbo a la próxima edición de la Liga MX ha despertado una alta expectativa en la recta final de las pretemporadas, sobre todo por la noticia surgida desde Uruguay acerca de la posibilidad de que Luis Suárez se convierta en nuevo refuerzo del Cruz Azul para el Torneo Clausura 2023.

Sin embargo, y mientras los aficionados de La Máquina se encuentran más que ilusionados, el Pistolero se tomaría unos días más para decidir su futuro, teniendo en cuenta que al periodo de transferencias le queda un largo camino por recorrer. ¿Otro equipo de la Liga MX puede arrebatárselo?

El periodista charrúa que destapó el caso del delantero de 35 años, Federico Buysan, informó que los Cementeros aparecen como la opción más firme, pero aclaró que también existe una oferta de otro país (¿Inter Miami de la MLS?), más otra desde México. Esta última llegaría desde el mismísimo Infierno.

¿Toluca puede robarle a Cruz Azul el fichaje de Suárez?

De acuerdo a información de la periodista de TV Azteca, Ashley González Mena, el Deportivo Toluca es el equipo que también preguntó condiciones para contratar a Luis Suárez, a pesar de que la oferta desde Cruz Azul sería la mejor. Sin embargo, existe un antecedente que lo aleja al goleador del equipo Escarlata...

Lo que aleja a Luis Suárez de Toluca

En el último mercado de verano, antes de que el Pistolero termine inclinándose por Nacional de Montevideo, Francisco Suinaga lo sondeó para llevárselo a jugar con los Escarlatas. El propio Suárez reveló haber tenido esa posibilidad, y explicó el motivo por el cual decidió no vestirse de Diablo Rojo. “Me llegó oferta del Toluca pero el tema de la altura me hizo no tomarla por mi edad“, confesó en aquel momento para Radio Sport 890. ¿Pensará ahora de la misma manera?