En el partido correspondiente a la Reclasificación del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, el Club Universidad Nacional pisó fuerte en el Estadio Nemesio Diez y derrotó por 1-2 al Deportivo Toluca. Leonel López abrió el marcador con un verdadero golazo de medio campo y Juan Ignacio Dinenno estiró la ventaja; Haret Ortega descontó de penal para los locales.

Tras tener un cierre de Fase Regular para el olvido, el conjunto que dirige tácticamente Hernán Cristante volvió a tropezar y ni siquiera logró clasificar a la Liguilla tras estar todo el campeonato coqueteando con los primeros 4 puestos. En la jornada de ayer, perdieron ante un rival al que habían vencido hace pocas semanas y se clasificó al Repechaje por la ventana, algo que seguramente haya generado cierta disconformidad en la interna del club.

El encuentro se vivió muy picante desde el inicio y los ánimos empezaron a caldearse entre los jugadores, sabiendo que era un partido de vida o muerte. Sin ir más lejos, Alfredo Talavera celebró alocadamente los 2 goles de Pumas UNAM a pesar de tener un fuerte pasado en el Toluca. Esto generó el enfado de los futbolistas de los Diablos Rojos, por lo que Haret Ortega le dedicó su gol de penal.

El zaguero central de 21 años, que es uno de los más destacados de su equipo, marcó el descuento a los 17 minutos del segundo tiempo con una gran categoría. Tala, con distintos movimientos, quiso distraerlo antes de la ejecución, pero solo logró que el ex-América tenga más ganas de anotarle. Es por eso que, una vez que el balón besó la red, le envió unas fuertes palabras al guardameta.

"Sácala, pu%&", le gritó Haret Ortega a Alfredo Talavera, quien se encontraba levantándose del suelo y recogiendo la pelota del fondo de su porteria. A pesar del descuento, Toluca no logró igualar las acciones y terminó despidiéndose del Torneo Apertura 2021 de Liga MX. Talavera, por ahora, no le respondió al joven defensor ni le dedicó la clasficación vía redes sociales. ¿No lo habrá visto o no quiere generar problemas?