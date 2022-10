Pachuca se coronó este domingo como el campeón del Apertura 2022 de la Liga MX, con una victoria 3-1 como local que no hizo otra cosa que reafirmar la gran superioridad que tuvo sobre Toluca en una serie final que había comenzado a definir imponiéndose 5-1 en condición de visitante en el partido de ida.

Así, los títulos sumaron a sus vitrinas el séptimo título de su hiztoria, igualando en cantidad a los Tigres de la UANL y a Pumas. Pero fue el primero para Oscar Ustari, portero que estuvo al borde del retiro en el pasado tras sufrir largas lesiones y que llegó al club en 2020, para cerrar este 2022 ya con cartel de ídolo.

"Esto es una felicidad inmensa, porque no es cosa de todos los días. Me siento muy orgulloso por todo lo que pasó. Me siento muy representado por la institución. La verdad es que me pone muy feliz que este grupo de muchachos haya puesto en lo más alto a Pachuca", expresó el capitán apenas finalizado el encuentro.

Oscar Ustari no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar a otras glorias que se coronaron con los Tuzos, como el portero colombiano Miguel Calero, quien también supo capitanear al equipo y murió en 2011 a causa de un infarto cerebral, provocando una profunda tristeza entre los aficionados.

"Este es un equipo ganador. Ahora toma más dimensión lo que hizo Calero, lo que hizo Chitiva... Jiménez, Caballero, Álvarez y un montón de jugadores. Ahora entiendo lo que es ganar con este club y la responsabilidad que tenemos luego de lo vivido. Me tocó pasarla muy mal y pude tener una revancha", señaló el portero de 36 años.