Cada día la Selección Mexicana tiene más opciones de fichar a jugadores que cuentan con la doble nacionalidad y algunos de ellos ya se encuentran en Europa probando suerte, como es el caso del delantero méxico-colombiano, Juan José Calero, quien es hijo del fallecido guardameta, Miguel Calero, quien fue estrella de los Tuzos de Pachuca.

El hijo de la leyenda de Tuzos fue cedido al Gil Vicente de Portugal por el Mineros de Zacatecas, se estrenó en el balompié portugués y marcó su primer tanto en la victoria de su equipo frente al Belenenses que asentó al conjunto dirigido por Ricardo Soares en la última plaza que da acceso a los puestos europeos, situación que lo ha comenzado a ubicar en uno de los atacantes con gran futuro.

Ante esto, Juan José explicó si él tendría preferencia por México o Colombia si se le presenta la oportunidad de representar a alguna de estas dos naciones: “Tengo la fortuna de tener lo mejor de los dos hermosos países. Pero cuando llegue el momento de sentarme en la mesa y tomar esa decisión con mi familia, ojalá pronto llegue, y estoy trabajando para que suceda pronto esa situación”, reveló para ESPN.

“Yo estoy consciente de que, para tocar el tema de Selección Nacional falta, tengo que trabajar, mejorar mucho y demostrar que merezco ser tomado en cuenta. Pero realmente, se va a escuchar raro, pero tengo un gran amor por los dos países, tanto México que nos dio mucho a mí y mi familia, y nos sigue dando, a mi papá le dio prácticamente todo. Y sobre Colombia, mis papás se encargaron que jamás perdiera las raíces y tuviera una cultura bien arraigada”.

De acuerdo a lo revelado por Juan José, sería muy difícil decantarse por una sola selección, pero en su momento piensa analizarlo: “Creo que la gente que es cercana a mi puede decir que yo a Colombia lo amo, veo un partido de la Selección y me emociono, y siento a mi país. Pero también soy más mexicano que muchos mexicanos, toda la vida viví en México, muchas veces tuve la oportunidad de ir al estadio Azteca y me ponía la playera, porque así lo siento, es algo con lo que crecí. A ambos países los viví intensamente, soy un bendecido por tener lo mejor de dos países. Y en el momento que me toque representarlos lo haré con la pasión y el amor a ambos”.