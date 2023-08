América vs. Atlas no se jugará en el Estadio Jalisco y se muda al Azteca

El tan esperado duelo de la Jornada 4 entre Atlas y América, originalmente programado para jugarse en el Estadio Jalisco, tuvo que ser reubicado. A pesar de que Atlas intentó retener el encuentro, perderá la localía para esta jornada.

Descubre la razón detrás de esta decisión tomada por la organización de la Liga MX. ¿Dónde se jugará el encuentro entre América y Atlas?

¿Por qué Atlas no jugará en el Estadio Jalisco ante América?

La razón por la cual el encuentro entre Atlas y América se mudará de sede es por el mal estado del campo del Estadio Jalisco. Tal cómo trascendió en los últimos días, el campo de juego no está en condiciones para albergar el encuentro.

Debido a esta situación, el encuentro se mudará al Estadio Azteca, casa de las Águilas del América. Esto significa un prejuicio doble para Atlas, ya que no solo no podrá jugar de local, sino que jugará en el estadio de su rival.

Negociaciones y decisiones de último minuto

Las negociaciones entre los clubes y la Liga MX culminaron con la decisión de que el partido se juegue el domingo a las 21 horas. Esto será justo después del enfrentamiento entre Cruz Azul y Santos.

A pesar de las propuestas de mover el juego al lunes, se decidió mantener la fecha original para evitar complicaciones en la calendarización, ya que ambos equipos tienen compromisos en la Fecha 5.

Posibles complicaciones para los aficionados

Con el partido de Cruz Azul programado a las 17:00 horas, esto solo dejará un margen de dos horas para desalojar a los asistentes antes del inicio del partido entre América y Atlas. Esta situación podría generar complicaciones logísticas y de seguridad para los aficionados y grupos de animación que asistan a ambos partidos.

Confirmación oficial de la Liga MX

La Liga MX no tardó en emitir un comunicado oficial confirmando el cambio de sede. En este, se mencionó que, tras las revisiones del Comité de evaluación de estadios, se determinó que el Estadio Jalisco no estaba en condiciones óptimas para albergar el partido. Por lo tanto, en aras de no afectar la calendarización del torneo, se acordó que el enfrentamiento se llevara a cabo en el Estadio Azteca.