La Selección de Costa Rica, actualmente dirigida por el interino Claudio Vivas, ya tiene en la mira a sus próximos rivales para la fecha FIFA de septiembre: Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, más allá de estos compromisos, la Federación Costarricense de Futbol ya está pensando en el futuro. Tras cinco derrotas en 2023, la presión ha sido tal que provocó la salida del anterior entrenador.

Ahora, el reto es comenzar desde cero, formar un equipo competitivo para enfrentar la eliminatoria y la Liga de Naciones, que otorgará cupos para la Copa América.

Ignacio Ambriz, del Toluca, máximo candidato

Ignacio Ambriz, con una destacada trayectoria en el futbol mexicano, emerge como uno de los principales candidatos para tomar las riendas de la selección tica. Su nombre no es nuevo en las conversaciones relacionadas con el equipo costarricense.

De hecho, en años anteriores ya se había considerado su incorporación. A sus 58 años, Ambriz ha demostrado su capacidad y experiencia en el futbol, y podría ser el cambio que Costa Rica necesita.

¿Qué dijo Ambriz sobre Costa Rica?

A pesar de los rumores, Ignacio Ambriz ha mostrado sorpresa ante la posibilidad de dirigir a la selección costarricense. En una reciente entrevista con Teletica.com, el estratega habló al respecto.

“Me sorprende, yo no he recibido nada, sí es cierto que tiempo atrás sí hubo un acercamiento con gente de la Federación, pero hoy no ha habido nada. Usted sabrá que ahorita tengo un compromiso con Toluca y normalmente trato de no distraerme, no decir que no me interesa, simplemente hoy me debo a Toluca y merece un respeto, pero te soy franco no he recibido ninguna llamada“, sentenció Ambriz para Teletica.