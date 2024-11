Max Verstappen lo volvió a hacer. El piloto neerlandés tuvo un inicio de año demoledor y logró sacar el colchón de puntos necesario para quedarse con su cuarto título consecutivo de la Fórmula 1. Si bien el Mundial pareció peligrar en un momento por el bajón de Red Bull y el crecimiento de Lando Norris con McLaren, finalmente ‘Mad Max’ logró acrecentar su palmarés gracias a su talento.

El punto de inflexión fue el Gran Premio de Brasil. Lando había ganado la carrera Sprint y consiguió la pole para la carrera del domingo, mientras que Verstappen largó en el puesto 17. Estaba todo dado para que Interlagos fuera ‘papaya’, pero Max sacó a relucir su habilidad bajo la lluvia y remontó hasta el primer lugar; mientras que Norris cruzó la meta sexto.

Esta carrera dejó en evidencia al piloto británico de McLaren y confirmó lo que muchos expertos opinaban: no estaba preparado para luchar por el título con Max Verstappen. No obstante, un emblema de la parrilla ya se postuló para pelearle de igual a igual al tetracampeón en un futuro cercano. ¿De quién se trata? Fernando Alonso.

Publicidad

Publicidad

ver también Misterio por el piloto que se desmayó en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El reto de Fernando Alonso para Max Verstappen tras su cuarto título de la F1

Tras la consagración de Verstappen en Las Vegas, Fernando Alonso le manifestó a la prensa: “Le he felicitado por esta temporada. Max debe estar muy orgulloso porque este año no ha tenido el mejor coche gran parte del curso y no ha tenido puntos débiles. Ha sumado más puntos gracias a su buen pilotaje”.

No obstante, más adelante Alonso retó a Verstappen de cara a las próximas temporadas: “Todos los que han peleado com Max por campeonatos no han logrado intimidarle demasiado. Ojalá me toque a mí y pueda cambiar la historia”.

Publicidad

Publicidad

¿Puede realmente Fernando Alonso competirle a Max Verstappen?

Todo va a depender del coche que ofrezca Aston Martin. La escudería de Lawrence Stroll va en serio y algo que marcará sin dudas la diferencia es el fichaje de Adrian Newey. Con este hombre en el equipo, el equipo puede aspirar a tener uno de los mejores autos de la parrilla y, en este contexto, Fernando Alonso sí podría plantarle cara a Max Verstappen.

Adrian Newey podría llevar a Aston Martin al siguiente nivel (GETTY IMAGES)

ver también El recado de Checo Pérez a Red Bull tras el Gran Premio de Las Vegas: "Perjudicó bastante"

¿Qué puesto ocupa Fernando Alonso en la tabla del Mundial de Pilotos de la F1?

Max Verstappen (Red Bull) – 403 puntos | CAMPEÓN Lando Norris (McLaren) – 340 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 319 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 268 puntos Carlos Sainz (Ferrari) – 259 puntos George Russell (Mercedes) – 217 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) – 208 puntos Checo Pérez (Red Bull) – 152 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 62 puntos Nico Hulkenberg (Haas) – 35 puntos Yuki Tsunoda (RB) – 30 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 24 puntos Esteban Ocon (Alpine) – 23 puntos Kevin Magnussen (Haas) – 14 puntos Alexander Albon (Williams) – 12 puntos Daniel Ricciardo (RB) – 12 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas) – 7 puntos Franco Colapinto (Williams) – 5 puntos Liam Lawson (RB) – 4 puntos Zhou Guanyu (Kick Sauber) – 0 puntos Logan Sargeant (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 0 puntos

Publicidad