Para sorpresa de muchos, Atlas fue, detrás del Necaxa, el equipo de peor rendimiento en el Torneo Apertura 2023, terminando en el penúltimo lugar y muy lejos de soñar con clasificarse a la fase final de la Liga MX.

El equipo que supo ser bicampeón dos temporadas atrás, no pudo mantener su hegemonía en el futbol mexicano a largo plazo, y no sólo no lo consiguió sino que además sufrió una crisis deportiva importante, siendo relegado al fondo de la tabla.

Lógicamente, luego de semejante campaña desilusionante, el entonces entrenador Benjamín Mora fue destituido de su cargo en el banquillo de los ‘Rojinegros’, tras cosechar cuatro triunfos, cuatro empates y seis derrotas en el campeonato. Los últimos partidos, el equipo fue dirigido interinamente por Omar Flores.

En este sentido, la Directiva de los ‘Zorros’ salió al mercado en busca de un reemplazante para tomar las riendas del primer equipo. Y allí, el nombre que aparece con más fuerza es el de Beñat San José, entrenador español que ya tuvo paso por el futbol local.

Es más, según la información que aporte el periodista David Medrano Félix de TV Azteca, ya habría un principio de acuerdo en lo económico y sólo restarían definir detalles de algunos aspectos en materia deportiva. “Es la opción uno para dirigir a Atlas”, señaló el reportero.

El estratega nacido en San Sebastián ya fue entrenador de Mazatlán en el futbol mexicano, aunque allí no le fue de la mejor manera: sumó apenas un 36% de eficacia, producto de siete triunfos, seis empates y doce derrotas en apenas 25 partidos al frente de los ‘Cañoneros’.

Actualmente se encuentra vigente en el banquillo de Bolívar, donde se ubica en la 2° posición del torneo doméstico, tras cosechar quince triunfos, seis empates y ocho derrotas, con un 58.62% de efectividad. En caso de llegar a un acuerdo con los ‘Rojinegros’, el entrenador deberá luego arreglar su desvinculación del equipo boliviano.