Javier Hernández arremetió contra la prensa a días de la disputa del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Durante una transmisión en Kick, el experimentado delantero de 36 años respondió de manera irónica cuando se le consultó acerca de la relación con sus compañeros.

“No me llevo bien con nadie en Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy súper grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo. Y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar”, expresó el ex Real Madrid y Manchester United, entre otros, en tono satírico.

Más allá de esto, posteriormente el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, ya sin ironías, habló sobre su presente futbolístico y afirmó que, si bien individualmente no han sido sus mejores meses, el equipo ha crecido.

Chicharito Hernández contestó a los comentarios sobre la relación con sus compañeros. (Imago)

“Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando individuamente, pero grupalmente está creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una semifinal, Chivas, llevo una semifinal en mi primer torneo y no andaba al cien. Pero bueno, las cosas individuamente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada, la voy a adoptar. O sea, si tú la dijiste o la agarraste de demás, no importa. Soy el villano de una historia mal contada”, agregó Chicharito.

Cabe destacar que, desde que regresó a Chivas en enero de este año, el tapatío disputó 17 encuentros y marcó un solo gol. En el actual Apertura 2024 solo ha podido jugar cinco encuentro sobre 10 posibles debido a las dificultades físicas que lo han acechado.

¿Cuándo se disputará el Clásico Tapatío?

El Clásico Tapatío se jugará este sábado 5 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro, válido por la undécima jornada de la Liga MX, se llevará a cabo desde las 19:05 horas (centro de México).