Luego de la caída de las Chivas Guadalajara ante la Máquina de Cruz Azul, Chicharito Hernández emitió un comunicado en las redes sociales buscando levantar el ánimo a los aficionados en la previa del duelo contra el América por la Concachampions.

Luego, el goleador de la Selección Mexicana subió a su cuenta de Instagram la promoción del partido de su equipo de King Leagues. Un seguidor que no te lo tomó de la mejor manera, lo apuntó fuertemente y respondió duramente a Javier Hernández.

El usuario de la red social, john_potrillo, respondió al posteo de Chicharito con un mensaje que decía, “Perdemos 3 a 0 en el Azteca con los hijos del Ame y tienes el descaro de poner eso? Tenemos 3 clásicos Chicha no chingue”. La respuesta del astro mexicano no se hizo esperar y lo hizo con gran altura.

“Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. Que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota. Pero la vida sigue y eso no nos quita ninguna responsabilidad. Al contrario. Nos compromete aún más. Cuando ganamos disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos. No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes cuando ganamos y como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria en cada partido”

Javier Hernández