La Fórmula 1 está llegando de a poco a su fin y este fin de semana tendrá una fecha especial con el Gran Premio que se llevará adelante en Las Vegas. Estados Unidos vuelve a convertirse en la casa de la máxima competencia en el automovilismo y lo hará con sus 20 pilotos de élite, aunque a horas de que comience la competencia uno de ellos sufrió un fuerte imprevisto pasando varias horas detenido.

Se trata de Yuki Tsunoda. El japonés arribó a Norteamérica como lo hace a cualquier país, pero en esta ocasión se llevó una sorpresa. El piloto de AlphaTauri fue interceptado por los oficiales de la seguridad aeroportuaria y permaneció detenido durante unas tres horas en las que interrogado de manera constante, hasta que el malentendido se esclareció y la situación llegó a su fin. Lógicamente, Tsunoda no tiene ningún antecedente penal o algún conflicto con la Justicia, por lo que lo vieron “sospechoso” y por eso decidieron detenerlo.

La explicación de Yuki Tsunoda después de pasar tres horas detenido

El propio piloto contó la situación y se lo tomó a risas para quitarle dramatismo a una situación poco grata: “Me metieron en una habitación ellos no me dejaban traer ni llamar a nadie quería llamarle a mi equipo o a la Fórmula 1 para que me ayudaran. Afortunadamente, me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, muchas discusiones, en realidad casi me envían de regreso a casa. Estaba en pijama, así que tal vez no apareció un piloto de Fórmula 1″.

Yuki Tsunoda tuvo un susto inesperado en Las Vegas, pero lo dejó atrás y está listo para correr. (GETTY IMAGES)

Como explicó el propio piloto, se trató de un episodio confuso que fue incómodo, pero a las horas finalizó. Los pilotos no suelen llegar a los aeropuertos acompañados de un gran equipo, pero aún así no deja de llamar la atención que no creyeran y constataran rápidamente de quien se trataba para dejarlo continuar con sus tareas.

Tsunoda dejó atrás el susto y ya se alista para lo que será su participación en el Gran Premio de Las Vegas que comenzará desde temprano con las prácticas libres. Los horarios son muy distintos en esta ocasión, por la que habrá que hacer una serie de cambios en el reloj. Las primeras prácticas comenzarán este jueves a partir de las 20:30 del Centro de México. La práctica dos a las 00:00 y la tres llegará a las 20:30 del viernes. Por su parte, la clasificación será a las 00:00 del sábado y el Gran Premio a la misma hora, pero del domingo.

Yuki viene de sumar seis puntos importantes en Brasil que le permitieron llegar hasta el puesto 11 del Campeonato de Pilotos con 28 unidades. Lo que sigue para él es cerrar el año de la mejor manera para, de a poco, comenzar a planear un 2025 en el que se esperará que el rendimiento de su auto mejore para aspirar a algo más.