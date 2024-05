Luego de la decepcionante derrota en el Gigante de Acero del jueves pasado, Rayados se enfrenta con Cruz Azul este domingo a las 18:00hs en busca de alcanzar la final de la Liga MX.

No obstante, Monterrey no la tiene fácil porque no le alcanza con solo ganar para eliminar a Cruz Azul. Por eso mismo, Fernando Ortiz prepara una alineación más ofensiva de lo habitual en busca de la remontada.

¿Cuántos goles necesita Rayados para eliminar a Cruz Azul y clasificar a la Final de la Liga MX?

Rayados inicialmente necesita sí o sí meter dos goles para avanzar a la final del Clausura 2024, porque el empate en el global favorece a Cruz Azul por haber terminado mejor en la tabla de la fase regular.

Rayados va en busca de la remontada (Imago)

Sin embargo, si La Máquina convierte al menos una anotación este domingo, Monterrey estará obligado a convertir tres goles para clasificar. Si Cruz Azul mete dos, la Pandilla necesitará cuatro y así sucesivamente.

Es decir que, en conclusión, Rayados tiene que vencer a Cruz Azul por al menos dos goles de diferencia para disputar la próxima final de la Liga MX. No es una situación imposible para Monterrey, pero sí compleja.

La estadística marca que Rayados ganó seis partidos durante el Clausura 2024 por al menos dos goles de diferencia. No obstante, La Máquina solo en tres partidos como local recibió mínimo dos anotaciones en un total de 10 encuentros.