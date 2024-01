¡De no creer! Mazatlán cometió un grave error y Mauro Lainez no podrá jugar el Clausura 2024

Mazatlán FC fue novedad en el mercado de transferencias de la Liga MX con la incorporación de Mauro Lainez, quien viene de jugar en el torneo Apertura 2023 con el Querétaro. Sin embargo, el futbolista mexicano tuvo un contratiempo reglamentario que lo dejará fuera de las canchas.

Tras disputar nueve cotejos en el último certamen con los Gallos Blancos, deberá replantearse su futuro con los Cañoneros. ¿La razón? No podrá disputar el torneo Clausura 2024. A continuación, te explicamos los motivos.

¿Por qué no jugará Lainez con Mazatlán el Clausura 2024?

La razón por la que Mauro Lainez no pudo ser registrado con el Mazatlán para el Clausura 2024 se debe a que no fue aprobado por la Liga MX. Esto debido a que el reglamento no permite que un jugador juegue en más de dos equipos en un año futbolístico.

Además de haber jugado en Querétaro, también había sumado minutos en el Club América, equipo dueño de su ficha, antes de ser cedido a los Albiazules. 23 minutos sumados en la primera jornada del Apertura 2023 con los Azulcremas impiden que actualmente pueda jugar con Mazatlán.

Ahora, el reglamento solamente le permitirá jugar en la Liga MX con las camisetas de Querétaro o América. Por lo que deberá buscar ser cedido nuevamente a otra liga, que puede ser la MLS.