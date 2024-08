Una de las tantas situaciones por las que Rayados ocupó la escena pública de debate en los últimos tiempos, ha sido la turbulenta salida de Jesús Gallardo, que dejó Monterrey envuelto en críticas y polémica, y se sumó a las filas de otro poderoso de México como lo es actualmente el Toluca.

Los ‘Diablos Rojos’ le dieron al futbolista de 29 años un cambio de aire y un grupo unido con Renato Paiva a la cabeza que lo recibió con los brazos abiertos; y el jugador le dio al conjunto escarlata una variante confiable para el lateral izquierdo, donde venían improvisando con Brian García, cuya posición natural es la banda opuesta, la derecha.

Las aguas se habían calmado entre Jesús Gallardo y Rayados de Monterrey, pero fue el propio marcador de punta quien volvió a encender la llama y a echar leña al fuego, al ser consultado por el adverso presente del equipo albiazul y su experiencia en su etapa final del club.

Jesús Gallardo, con los colores de su nuevo club: Toluca [Foto: Getty Images]

Gallardo sorprendió con una pálida confesión sobre su vivencia en Monterrey y lo que le tocó sufrir en los regiomontanos. “En Toluca pude volver a sentir esa pasión que en Rayados se me había ido, se me habían ido las ganas de jugar, de demostrar lo mío”, expresó el lateral en una sentimental conversación con el programa ‘La Hora del Fútbol’.

El marcador izquierdo adjudicó esas sensaciones a un mal manejo de Fernando Ortiz y al no poder revertir las críticas de la afición. “No jugaba tanto, me sacaba mucho y luego me enojaba; siéndote sincero, hoy estoy muy, muy, muy contento acá en Toluca, creo que fue una decisión muy buena para mí llegar acá“, agregó Gallardo a través de la comunicación telefónica en línea.

En este sentido, reconoció que si bien no fue fácil adaptarse al cambio, al final no daría marcha atrás a su elección. “Al principio obviamente, por los años que estuve en Monterrey me costó, quizás asimilarla, pero sabía que venía a una gran institución como lo es Toluca y ahora que estoy aquí no me arrepiento en lo más mínimo de venir”, sostuvo el tabasqueño, que se mostró muy feliz con sus primeros partidos con la playera escarlata.

Jesús Gallardo fue también muy claro en que ya ha comenzado a olvidarse de Monterrey pese a la pertenencia que había construido en su estadía en aquel club. “Ya no sigo mucho ya a los Rayados, trato de concentrarme más en Toluca que es mi equipo que estoy a muerte con ellos“, explicó a los panelistas presentes en el estudio del canal.

Sin embargo y por último, aseguró que pese a esa bronca acumulada y algún rencor que pudiese guardar, sus deseos para Monterrey y Martín Demichelis son los mejores. “Ojalá que el entrenador que llegue a Rayados los ayude mucho y le saque todo su potencial a los jugadores porque son buenos, tuve grandes compañeros ahí y estoy muy contento de haber podido compartir cancha con ellos, se merecen lo mejor y la institución también y ojalá que logren sus objetivos“, concluyó Gallardo, que buscará ayudar al Toluca a romper la sequía de más de una década sin trofeos oficiales. ¿Cómo lo recibirán en el próximo Toluca-Rayados? Pronto lo sabremos…

