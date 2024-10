La Liga MX se ha caracterizado en albergar a muchos entrenadores extranjeros en los últimos años, a tal punto de haber más foráneos que técnicos propios del país. Sin dudas, una dura barrera que no permite el normal desarrollo de nuevas caras nuevas en la dirección de México.

Incluso muchas veces los entrenadores deben salir a buscar oportunidades afuera del país. Tal es el caso de Efraín Juárez, actual estratega de Atlético Nacional de Medellín, el club más grande de Colombia y uno de los más importantes de la CONMEBOL, dos veces campeón de la Copa Libertadores.

Efraín Juárez supo ser auxiliar en Bélgica tanto en Standard Lieja como en Brujas. [Foto IMAGO]

En diálogo con ESPN, el ex jugador remarcó: “El técnico mexicano está muy capacitado, pero no nos conoce nadie, porque la realidad es que no hemos tenido referentes”. Y agregó: “Hay técnicos (mexicanos) que han estado en Europa: Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Ignacio Ambriz y Rafael Márquez. Es muy difícil que se confíe en un técnico mexicano”.

“Pensando en Europa, la confianza no está porque no nos conocen, es la realidad. Conocen muy poco nuestro futbol y obviamente el lado de Sudamérica es lo mismo”, agregó a su reflexión. “Me parece que también el futbol mexicano tiene circunstancias positivas, como infraestructura, jugadores, economía importante en los clubes, que hace que digas ‘yo estoy muy bien aquí'”, concluyó.

Apenas cuatro entrenadores de la Liga MX son mexicanos

Entre los 18 clubes de la Primera División de México, apenas cuatro equipos tienen directores técnicos nacidos en el país: Mazatlán (Victor Vucetich), Necaxa (Eduardo Fentanes), Puebla (José Manuel de la Torre) y Santos Laguna (Ignacio Ambriz).

