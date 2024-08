El ex defensor mexicano Efraín Juárez se transformó, con 36 años, en nuevo entrenador de Atlético Nacional de Medellín, considerado como el equipo más grande de Colombia. El nacido en Ciudad de México sin embargo no tuvo el mejor recibimiento por parte de la prensa local.

Cabe recordar que, tras retirarse en 2019, el Juárez se preparó para ser director técnico y tuvo varias experiencias antes de este arribo. Fueron tres experiencias como asistente técnico, sin grandes logros: New York City de la MLS (2020-2022), Standard Lieja de Bélgica (2022-2023) y Brujas de Bélgica (2023-2024).

Así comunicó Atlético Nacional la llegada de Efraín Juárez. [Foto Redes Sociales]

El periodista Rafael Villegas no tuvo reparos para hacer una crítica al club por contratarlo. “De pronto le va bien, pero se necesita no conocer la historia de nacional para traer a un técnico que no ha dirigido un equipo de primera división“. Y continuó: “En la historia de Nacional están Fernando Paternoster, Osvaldo Zubeldía, César López Fretes. Vladimir Popovich, Luis Cubillas, Francisco Maturana, Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda. ¡Por favor!”.

Otro reconocido periodista colombiano también fue duro con el ex jugador: “No conoce el futbol colombiano, nada de nada. No conoce el cargo porque nunca ha sido técnico. No conoce al club, a los jugadores de Nacional”. Así lo remarcó Luis Arturo Henao.

¿Por qué Atlético Nacional contrató a Efraín Juárez?

Así lo explicó el club a través de un comunicado: “Luego de un proceso profesional y riguroso, donde evaluamos múltiples candidatos, siendo fieles a nuestra promesa de tomar decisiones institucionales, utilizando el mismo criterio con el cual conformamos nuestra plantilla profesional y pensando en el bienestar y largo plazo de nuestra institución, queremos anunciarles que hemos elegido al nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, Efraín Juárez Valdéz”.

