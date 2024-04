El Toluca de Renato Paiva atraviesa sus últimos días de preparación con vistas al duelo del próximo sábado en casa ante Cruz Azul, el juego decisivo para determinar el puesto final de los ‘Diablos’ en la tabla general y paradescubrir a quién se enfrentará en la próxima ronda.

A partir de la definición de las posiciones definitivas de la fase regular, quedarán conformados los cruces de Play-In y Play-offs, las siguientes dos instancias de este certamen de la Liga MX, que constarán de series eliminatorias rumbo al título.

El conjunto escarlata ya tiene en sus manos su boleto a cuartos de final, por lo que se ‘salteará’ la fase de Play-In, y se ubicará a sólo tres pasos de la conquista de la onceava liga para las vitrinas del tercer club más ganador de México.

De acuerdo al reglamento vigente, los enfrentamientos de cuartos se distribuirán de la siguiente manera, según la posición de cada clasificado en la Tabla General final: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5, series que definirán los cuatro pasajes a semifinales.

Bajo esta consideración, al día de hoy, Toluca, que se ubica segundo a la espera de la última jornada de la primera fase, enfrentaría al vencedor de Chivas Guadalajara y Necaxa (séptimo y octavo de la general, que hasta aquí se estarían midiendo antes en los Play-In por un lugar en cuartos de final). El otro boleto de Play-In, a la fecha, se lo disputarían Pumas y Querétaro (hoy noveno y décimo).

Pese a ello, los Diablos buscarán hacerse con el primer lugar de la general, que hoy pertenece al Club América, para terminar como súper líderes y sacar más ventaja para la fase final donde irán tras la gloria máxima. Prueba determinante este sábado en el Nemesio Díez ante La Máquina.