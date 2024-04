Renato Paiva y Martín Anselmi tendrán frente a frente a sus equipos en un verdadero partidazo que tendrá lugar este sábado entre Toluca y Cruz Azul, sublíder y escolta de los primeros del Clausura 2024, en uno de los choques más atractivos de la semana.

Si bien por una cuestión de calendario los entrenadores aún no se han enfrentado por Liga MX, ambos estrategas comparten un antecedente beligerante del paso que han tenido por el futbol de Ecuador en Independiente del Valle.

Es que allá por el año 2022, Paiva acusó a Anselmi de ‘serrucharle el piso’ a sus espaldas para quedarse con su cargo. Hasta ese año, el portugués era el timonel de IDV, hasta que llegó a un acuerdo para dejar el club y marcharse a León. Sin embargo, Renato entendió que antes de su salida, ya estaba sentenciado que Martín sería su sucesor, incluso con él todavía en el puesto de DT.

El actual entrenador del Toluca, en su momento, disparó contra el hoy conductor del Cruz Azul. “No vale todo en el fútbol, Independiente tenía un entrenador y constantemente quería entrar en el club. Yo ya sabía que iba a ser así, el próximo entrenador iba a ser él porque ha hecho de todo para entrar en el club, en especial cuando perdíamos. Todo ha sido hecho a mis espaldas“, había admitido muy enojado Renato Paiva luego de su partida del club ecuatoriano.

Posteriormente, cuando Anselmi asumió como director técnico de Independiente del Valle, se refirió a la polémica que encendió su colega con anterioridad. “No me interesan las peleas públicas, de chiquito me enseñaron que no hay que hablar mal de la gente; no puedo hablar de Paiva porque no lo conozco, y si lo conociese, no hablaría mal de él”, sostuvo el entrenador argentino en la rueda de prensa de su presentación.

Irónicamente, tiempo después Martín Anselmi reconoció que quiso juntarse con Paiva en aquella oportunidad para que le cuente experiencias de la institución y conocer intimidades, pero que Renato no le contestó. “Ahora entiendo por qué no nos tomamos ese café”, había manifestado en complicidad.

Finalmente, dos años más tarde, se cruzarán este sábado 27 de abril en el Estadio Nemesio Díez, cuando sus dirigidos se midan frente a frente por la 17° jornada del Clausura 2024, en busca de acomodarse de la mejor manera con vistas a la fase final del torneo. ¿Se apretarán las manos?