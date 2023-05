La Liga MX se encuentra en el mejor momento debido a que comienzan a jugarse las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2023. Por otro lado, mientras se acerca el mercado de verano, un tres veces mundialista se despide del balompié nacional y del Club León.

Para el conjunto de Nicolás Larcamón el campeonato nacional se terminó cuando la Fiera no pudo contra Alético de San Luis en el repechaje a la Fiesta Grande. A pesar de esto, el equipo de Guanajuato está expectante por lo que sucederá el próximo 31 de mayo y 6 de junio, cuando se lleven adelante las Finales de la Concachampions 2023 ante Los Angeles FC.

Por otra parte, con la definición del torneo internacional a la vuelta de la esquina, Joel Campbell se empieza a despedir de León y de la Liga MX. Según lo informado por ESPN el atacante de Costa Rica abandonará a los Panzas Verdes cuando finalice la presente temporada.

Tras 12 años y 120 juegos en el balompié nacional, el delantero decide regresar a Costa Rica, país al que representó tres veces en Copas del Mundo, por razones económicas y personales. Por otro lado, su destino estaría entre Saprissa, el club de sus amores, y Alajuelense de la Liga Promérica.

A su vez, el atacante reconoció que no hay posibilidad de que se extienda su vínculo con el conjunto que dirige Nicolás Larcamón. “No, no voy a continuar, mi paso acá finalizó, pero quiero terminar de la mejor manera posible estos dos partidos, quedando campeón, siendo profesional como lo fui durante todo este tiempo, estoy muy contento con el equipo, con todo lo que nos dimos, nada más le pido a Dios cerrar con broche de oro”, explicó.

Por último, el costarricense explicó los motivos por los que la Liga MX tien un buen ámbito para desarrollarse. “Sí, la verdad es que todos los equipos con los que he estado me ha ido bien y he disfrutado mucho la experiencia, pero acá en el León ya he vivido tres años, uno viví en Monterrey dónde fui a un Mundial de Clubes”, comentó.

Y añadió: “Acá en León fui campeón, perdí una final, estuve en el equipo de las doce victorias, que fue un récord en el fútbol mexicano, y siempre me he mantenido jugando. Contento con estar cerca de un título más, esperando irme con un título internacional, es algo que el equipo no ha logrado. Me encantaría irme formando parte de la historia del primer equipo campeón de Concacaf”.