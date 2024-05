Guillermo Almada estalló contra Oussama Idrissi tras su expulsión en Pachuca vs. Necaxa

Pachuca logró su objetivo, y clasificó a los cuartos de final del Clausura 2024 luego de haber vencido a Necaxa. Sin embargo, la victoria quedó ensuciada por la insólita expulsión de Oussama Idrissi, la cual hizo llenar de enojo a Guillermo Almada, quien no dudó en reclamarle.

Las cosas iban bien para los Tuzos, y el 2 a 0 de Salomón Rondón sentenció el juego. Es por eso que el entrenador uruguayo decidió darle descanso a quienes lo necesitaban, siendo el marroquí uno de ellos. Pero lo que menos imaginaba Almada era que esa acción le costaría caro.

Por hacer tiempo al salir, Idrissi se ganó la primera tarjeta amarilla. Sin embargo, y mientras se dirigía a los banquillos, el futbolista tuvo algunos gestos un tanto provocadores para con los jugadores y el cuerpo técnico de Necaxa. Es por eso que el árbitro decidió mostrarle una segunda cartulina amarilla y, en consecuencia, la roja.

Guillermo Almada explotó de enojo contra Oussama Idrissi por la expulsión

Por supuesto, y como es lógico, esta situación no le gustó en absoluto a Guillermo Almada. Resulta que ahora, el marroquí no podrá estar en el juego de ida de los cuartos de final, lo cual significa una dura baja para Pachuca. Es por eso que el uruguayo no ocultó su enojo por lo sucedido.

Luego de que el árbitro le enseñara la roja a Idrissi, Almada se volteó y regañó enérgicamente al futbolista. Resulta que seguramente, Guillermo no pueda irse del todo feliz a pesar de la victoria, ya que uno de sus elementos más importantes no podrá jugar en el primer partido de Liguilla.

¿Contra quién jugará Pachuca en los cuartos de final del Clausura 2024?

Por haber clasificado como octavo, Pachuca tendrá que enfrentarse al líder de la tabla general. Ese es el Club América, quien fue el que más puntos obtuvo en las 17 jornadas del certamen. Por tal motivo, los cuartos de final tendrán un juego más que atractivo.