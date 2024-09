El entrenador de los Guerreros no encuentra el rumbo del equipo.

Santos Laguna perdió este sábado como local por 2-0 ante Rayados. Los Guerreros vienen en caída y su mal momento parece no terminar, ya que el equipo perdió 5 de los 8 partidos que disputó en el Apertura 2024.

Tras la derrota con Monterrey, Santos Laguna actualmente se ubica 15° en la tabla de la Liga MX. El conjunto de Ignacio Ambriz solo le ganó por 3-2 a Necaxa en la jornada anterior (remontó un 0-2) y luego empató con León y con Pumas UNAM.

El ex entrenador de América, Chivas y Necaxa, entre otros, no encuentra el rumbo con Santos Laguna y no logra conseguir resultados positivos de forma regular. Por eso mismo, Ignacio Ambriz mostró su enfado luego de la caída con Rayados.

El enojo de Ignacio Ambriz tras una nueva derrota de Santos Laguna

“Sigo ilusionado. Cuando tu armas al equipo, nunca piensas que se va a volver tan corto por lesiones, suspensiones, bajas de juego. Tampoco a los chicos les puedo reclamar. La directiva me puso las cartas sobre la mesa, el volante que buscamos no se dio, le interesó más irse a otro equipo”, comentó en un principio el entrenador.

Santos Laguna cayó este sábado como local ante Rayados (Imago7)

Sin embargo, Ignacio Ambriz luego hizo una confesión: “Yo también estoy arriesgando mi prestigio. Mi prestigio a lo mejor se está jodiendo, pero es parte del futbol y ni modo. Tengo que tener el carácter y la personalidad de sacar esto adelante”.

“Estamos cometiendo errores defensivos que nos cuestan luego. Enfrente tienes a uno de los mejores rivales de la Liga MX y Carlos Acevedo hizo un gran partido. Te quedas amargado y también apenado por nuestra afición“, concluyó Ignacio Ambriz.

Después de perder con Rayados, Santos Laguna tendrá una nueva oportunidad el próximo domingo. Pero su rival será ni más ni menos que Toluca, que viene de golear por 4-0 a Xolos.