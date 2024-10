Roberto Alvarado sigue dando de qué hablar, y continúa generando polémica en la Liga MX. El episodio del barreno en la sala de prensa fue un hecho inadmisible, el cual despertó grandes críticas y, ahora, podría conducir a un castigo. Pero en el mientras tanto, Veljko Paunovic opinó de forma contundente al respecto.

Ahora mismo, toda la Liga MX está hablando sobre lo hecho por el Piojo. Claro está que no es para menos, ya que lanzarle un petardo a periodistas no es algo para nada positivo. Es por eso que hay múltiples opiniones circulando, y en esta ocasión le tocó hablar al entrenador de Tigres UANL.

Alvarado y Paunovic durante la etapa del DT en Chivas (Imago7)

La respuesta de Veljko Paunovic a la polémica con Roberto Alvarado

Este viernes, Paunovic brindó una rueda de prensa en la previa al próximo juego de este fin de semana. En la misma, el DT fue preguntado sobre la situación del Piojo, a lo que respondió: “Entiendo la pregunta, la esperaba. Sinceramente no tengo que opinar sobre la noticia y lo ocurrido”.

“Yo sí puedo contestarte en cuanto a la importancia de la disciplina en el entorno donde yo trabajo. Yo no quiero ser un policía, no voy buscando a quién puedo castigar, qué está mal o que está bien”, continuó el entrenador de Tigres UANL, siendo sumamente contundente al respecto.

Sin embargo, a continuación, habló sobre su manejo con las indisciplinas: “Pero sí, lo que siempre he querido es despertar la conciencia en los propios jugadores. Tienen derecho a equivocarse. Pedir perdón no es suficiente, sino que tienen que aprender de las consecuencias”.

“El que puede aprender sin equivocarse, mejor para él y para su entorno. Los entrenadores recurrimos al reglamento y cosas más drásticas, que a mí no es lo que me gusta pero al final se puede imponer una disciplina deportiva de saber lo que está bien y lo que no está bien”, concluyó.