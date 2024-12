Tigres UANL ya habría decidido cuál sería su primer apuntado para el mercado de fichajes 2025. Luego de un 2024 sin títulos, los Felinos, comandados por Veljko Paunovic, buscarán volver a la senda de las consagraciones y para ello irían a por alguien que ya sabe lo que es triunfar en el futbol mexicano.

ver también ¿Fin de una era? Las 4 importantes bajas que tendría Tigres UANL en el Clausura 2025

De acuerdo a lo informado por los periodistas Juan Manuel Figueroa y Jorge Rosales, de Mediotiempo, los regiomontanos están interesados en fichar a Aldo Rocha, mediocampista de Atlas bicampeón con los Zorros en el Apertura 2021 y Clausura 2022. Así, intentarán cumplir un viejo anhelo ya que no es la primera vez que se han interesado en contar con los servicios del jugador de 32 años.

Según este reporte, la institución auriazul ya se acercó al entorno del futbolista y a los directivos tapatíos para entablar una posible negociación. Cabe destacar que, si bien aún no trascendieron las cifras en la que podría llevarse a cabo la operación, Rocha posee un valor de poco más de un millón y medio de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt.

Aldo Rocha sería del deseo de Tigres en el mercado de fichajes 2025. (Imago)

Una de las razones que podrían explicar el interés de Tigres en el ex Mazatlán, León y Morelia tendría que ver con la salida de Rafael Carioca. Si bien todavía no se hizo oficial, es probable que el brasileño finalice su etapa como jugador felino en el próximo verano. Por ende, la llegada de Rocha podría no solo colaborar con el recambio en esa zona del campo de juego de cara al Clausura 2025 y la Concachampions del próximo año, sino que sería también la oportunidad ideal para cumplir con un período de adaptación de cara a lo que seguirá.

El futbolista que debe volver a Tigres UANL desde Atlas

Por otro lado, en las últimas horas Atlas anunció la salida de Raymundo Fulgencio, futbolista que se encontraba a préstamo desde Tigres, tras no hacer uso de su opción de compra. Por ende, el delantero de 24 años deberá volver a San Nicolás de los Garza, donde, en principio, no sería tenido en cuenta por Veljko Paunovic.

Ante este escenario, se espera por saber qué será del destino del surgido en Veracruz, quien disputó 37 encuentros y anotó un gol -casualmente ante Tigres- en su paso por la Academia.

