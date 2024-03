En plena recuperación por la anemia ferropénica que desafortunadamente le tocó atravesar, el Diario Récord publicó una entrevista con Maximiliano Araujo, donde el jugador del Toluca dejó algunas confesiones imperdibles sobre el club, la Selección Uruguaya y su entrenador de la ‘Celeste’.

Maxi Araujo y una revelación sobre Marcelo Bielsa:

El mediocentro de los ‘Diablos’ dio a conocer en el mano a mano una anécdota inédita con el estratega argentino que dirige el seleccionado charrúa: según confesó el jugador, Marcelo Bielsa tiene una atracción especial hacia la Liga MX y así se lo habría contado a Araujo en una de las charlas entre ambos.

“Marcelo ya me había comentado que le gusta mucho la liga, cada vez que hablábamos me decía que tenía que darle importancia a todos los partidos, porque todos los equipos acá son muy grandes y muy fuertes, y que los ve mucha gente; es un liga que a él le gusta mucho por la intensidad, por el juego y la calidad de jugadores que hay“, señaló ‘Maxi’ en conversación ‘Récord’.

La importancia de Toluca en las citaciones de Maxi Araujo a la Selección:

El futbolista de apenas 24 años, que se perdió la última convocatoria de Marcelo Bielsa por la mencionada anemia que lo marginó de los campos de juego y lo obligó a hacer reposo, se refirió al rol de la institución en su consolidación en el Seleccionado Uruguayo.

“¿Si Toluca me ayudo a que me convocaran a la Selección? Sin duda que sí, la verdad que cuando me comentaron que estaban muy interesados en mí (los directivos de Toluca) más la llamada de Nacho (Ambriz) que estoy muy agradecido con él, fue muy importante; viéndolos el torneo anterior y cómo venían evolucionando, sumado a la calidad de futbolistas que había en el plantel, sabía que iba a tener un buen nivel acá“, afirmó el jugador nacido en Montevideo.

Maxi Araujo no se arrepiente de haber elegido Toluca:

El uruguayo, que llegó a los Diablos Rojos a principios del año pasado, ya tiene en su haber 53 encuentros disputados en el club, con 9 anotaciones y 9 asistencias aportadas en esa cantidad de participaciones, y está convencido de que no se equivocó en su decisión de venir al conjunto escarlata.

“El club fue importante porque se interesó mucho en mí, habían varias cosas (ofertas) y la verdad que cuando me comentaron lo de Toluca no lo dudé por la gran institución que es, y porque habían pasado muchos uruguayos y les fue muy bien”, concluyó el futbolista que pronto se reincorporará al primer equipo.