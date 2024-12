Los Rayados de Monterrey sufrieron su peor pesadilla y perdieron el título del Torneo Apertura en su propia casa y ante su afición, a manos del Club América, que se repuso a un inicio de campeonato muy adverso y terminó convirtiéndose en tricampeón del futbol mexicano en una definición infartante.

Como si fuera poco para los regiomontanos, debieron observar a uno de sus jugadores ‘limpiados’ dar la vuelta delante de sus ojos: Rodrigo Aguirre, quien se marchó resistido de Rayados antes de desembarcar en el América, club en el que finalmente fue clave durante la Liguilla y se consagró ganador con las ‘Águilas’ en el Estadio BBVA.

Sin embargo, pese a que no ocultó su felicidad por el título obtenido, el ‘Búfalo’ mostró un notorio respeto por su ex equipo. En primer lugar, yendo a consolar a varios de sus ex compañeros de Monterrey y a darles ánimos tras el subcampeonato, y por otra parte, con sus declaraciones donde en ningún momento fue soberbio, ni arrogante, ni ‘cargoso’ aún aunque no se fue en buenos términos del conjunto albiazul.

“Yo no tengo nada contra la gente de Monterrey, soy muy agradecido, quiero mucho a mis ex compañeros, a mí me dolió hoy ir a saludar uno por uno porque sé lo que se siente, sé lo que va a generar y sé lo que va a decir toda la gente”, expresó Rodrigo Aguirre en el campo de juego en conversación con los medios presentes, después del pitazo final del juez.

Rodrigo Aguirre llegó al América y ganó el título de Liga MX [Foto: Getty]

El atacante uruguayo, que fue determinante en el camino del América en este Apertura 2024, valoró las enseñanzas de su paso por Rayados y tomó un tiempo para apreciar todo el legado del club a su carrera. “Monterrey me hizo crecer, era la historia de mi vida que tenía que crecer, la parte de mi vida que tenía que dejarme ese mensaje de ‘Rodrigo, las cosas son así, tenés que aprender a disfrutar de otras cosas y no solamente de hacer goles’; dolía mucho porque siendo delantero yo pensaba que lo más importante era hacer goles, y la vida, el destino, el universo tenía otros planes”, se explayó el Búfalo, en un sorprendente momento donde compañeros de las Águilas lo alentaban a ‘agitar’ el clima, pero en el que mantuvo la cabeza fría y jamás se animó a reírse o burlarse de Rayados.

Por último, Rodrigo Aguirre recordó las críticas recibidas por la afición albiazul en su estadía en Rayados, pero aseguró que no guarda rencores. “Todos mis compañeros y los cuerpos técnicos de Monterrey saben que yo en ningún momento me rendí, en ningún momento bajé los brazos, siempre trataba de ser el primero en el entrenamiento y trataba de entrenar al 100 siempre a pesar de que capaz sabía que iba a jugar 5 minutos, 15 o a veces no jugar, siempre me entrenaba de la misma forma que todos mis compañeros, siempre era positivo y siempre quería lo mejor para el equipo; después dentro de la cancha capaz las cosas no salían pero eso no dependía solamente de esforzarte físicamente”, concluyó el delantero que actualmente se ganó un lugar en las convocatorias de la Selección Uruguaya.

